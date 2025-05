Atual campeão e favorito, Brasil mira o hepta na Copa do Mundo de Futebol de Areia

Em busca do heptacampeonato! Assim chega o Brasil para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada neste mês de maio, no arquipélago das ilhas Seychelles, na costa leste da África. Apontada como uma das favoritas, a seleção chegou com a moral lá em cima, já que venceu a última edição do torneio, no ano passado.

Renan Tolentino, em Paris

O Brasil estreou no torneio na sexta (2) com o pé direito, vencendo El Salvador por 3 a 1. Para tentar conquistar a sétima estrela, o Brasil manteve a base campeã em 2024, em Dubai, com oito atletas entre os 12 convocados pelo técnico Marco Octavio. Mas conta também com o retorno de alguns nomes experientes, como o pivô Lucão, autor de um gol na estreia, vencedor do mundial com a seleção em 2017. O jogador reconhece o favoritismo da equipe, mas afasta qualquer tipo de pressão.