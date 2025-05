Eleição presidencial na Romênia testa influência russa na União Europeia

Cinco meses após a anulação do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia, após denúncias de interferência da Rússia na campanha, os romenos voltam às urnas para escolher seu presidente neste domingo (4). O clima eleitoral continua tenso no país europeu, devido a uma possível nova vitória do candidato da extrema direita, um admirador de Donald Trump.

As novas eleições na Romênia foram convocadas depois que um candidato de extrema direita desconhecido, Calin Georgescu, crítico da União Europeia e da Otan, venceu o primeiro turno no final de novembro passado. O Tribunal Constitucional do país invalidou a votação e impediu Georgescu de se reapresentar, em razão de suspeitas de interferência russa no processo eleitoral. Os serviços de inteligência romenos constataram uma ampla campanha de desinformação no TikTok favorável ao então candidato, alimentada com centenas de perfis falsos.

Apesar das advertências das forças democráticas e dos serviços de inteligência, o candidato substituto do partido de extrema direita AUR (Aliança para a Unificação dos Romenos) que concorre desta vez, George Simion, de 38 anos, também lidera a disputa, com pelo menos 30% das intenções de voto no primeiro turno. Simion, um torcedor de futebol fanático e admirador do norte-americano Donald Trump, está à frente dos demais 10 candidatos - apenas duas são mulheres. Ele foi convidado para a posse do presidente americano em janeiro.