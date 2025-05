Grupo rebelde iemenita dispara míssil e atinge local próximo ao aeroporto de Tel Aviv, em Israel

O Aeroporto Internacional de Ben Gurion, na região de Tel Aviv, foi alvo de um ataque de míssil na manhã de domingo (4). O grupo rebelde Houthis, do Iêmen, aliado do Hamas, reivindicou a autoria do ataque, que causou interrupção no tráfego aéreo. Segundo autoridades locais, o aeroporto já voltou a operar com decolagens e aterrissagens. O exército israelense reconheceu que não conseguiu interceptar o míssil.

O exército israelense afirmou que sirenes de alerta soaram pela manhã em várias áreas de Israel. A correspondente da RFI em Tel Aviv, Amira Souilem, confirmou que o míssil caiu a poucos metros da torre de controle do aeroporto e feriu ao menos seis pessoas. De acordo com a emergência médica do local, ninguém sofreu ferimentos graves.

O chefe de polícia da região central do país, Yair Hezroni, relatou que o míssil abriu uma cratera "com várias dezenas de metros de largura e também várias dezenas de metros de profundidade".