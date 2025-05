Portugal começa campanha eleitoral para parlamento em meio a questões de imigrantes e PIB

Com a crise imobiliária, a questão da imigração entrou no foco do debate político. O número de estrangeiros quadruplicou desde 2017. Hoje, cerca de 15% da população de Portugal, que é de pouco mais de dez milhões de habitantes, é de estrangeiros.

"A corrupção e a ética, juntamente com a imigração, são temas centrais do atual debate político em Portugal, e isso dá espaço para o crescimento do Chega, partido de extrema direita", explicou a cientista política, Marina Costa Lobo.