Visita de Xi Jinping à Rússia deve fortalecer 'interação estratégica' entre os dois países

O governo russo anunciou no domingo (4) que o líder chinês Xi Jinping irá se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima quarta-feira (7). A visita oficial vai durar até 10 de maio. Em texto publicado no aplicativo de mensagens Telegram, o Kremlin comunicou que os líderes das duas potências irão participar das cerimônias do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e discutir questões estratégicas.

A presidência russa informou que Xi Jinping e Vladimir Putin discutirão o "fortalecimento da parceria global e a interação estratégica" entre os dois países. Questões internacionais e regionais também estarão na pauta do encontro.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é esperado em Moscou para as celebrações que irão lembrar a rendição da Alemanha nazista diante da União Soviética, em 9 de maio de 1945. Cerca de 20 chefes de Estado e de Governo, como o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, são aguardados esta semana na Rússia.