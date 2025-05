Alemanha: futuro chanceler assina acordo de coalizão que formaliza novo governo

A sigla AfD, líder de opinião em pesquisas recentes, entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira (5) contra sua classificação pelas autoridades alemãs como movimento "extremista de direita", um caso que está tensionando as relações entre Berlim e Washington à véspera da eleição do chanceler Friedrich Merz. O anúncio, feito na sexta-feira, dessa classificação pelos serviços de inteligência interna, causou um grande impacto, em meio à transição política no país.

Na terça-feira (6), Merz será oficialmente eleito chanceler pelos membros do Bundestag, o parlamento alemão, de acordo com as regras do sistema local, após a vitória da coligação conservadora nas eleições.

"Teremos um governo determinado a levar a Alemanha adiante por meio de reformas e investimentos, um governo que se esforçará desde o primeiro dia para ser confiável", disse.

Para isso, Merz já aprovou um programa de investimento de várias centenas de bilhões de euros para rearmar e modernizar o país. O plano "Bazuca" prevê a criação de um fundo especial de € 500 bilhões em 12 anos. Ele é destinado a modernizar as infraestruturas do país, com um orçamento de € 100 bilhões especificamente alocados à transição climática.

Flexibilização da dívida

Ao flexibilizar as regras da dívida estipuladas pela Constituição, a Alemanha poderia mobilizar até € 1 trilhão no total. Conhecidas como "freio da dívida" (ou "Schuldenbremse" em alemão), as medidas foram introduzidas em 2009 e limitam a capacidade do governo de contrair novas dívidas, com o objetivo de garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo.