Com quatro cargos ao mesmo tempo, Marco Rubio se tornou o novo homem forte da administração Trump

Marco Rubio, outrora considerado um dos nomes menos resilientes e influentes no início da administração Trump, emergiu como uma figura central no governo. Apelidado de "Pequeno Marco" durante as primárias republicanas de 2016, Rubio agora ocupa simultaneamente quatro cargos de destaque: Secretário de Estado, Conselheiro de Segurança Nacional interino, Administrador interino da USAID e Arquivista interino dos Estados Unidos.

Thiago de Aragão, analista político

Essa concentração de poder é inédita na história recente do país e reflete a confiança que o presidente Trump deposita nele.