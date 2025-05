Com uma igreja dividida, conclave mais internacional da história reúne cardeais de 70 países

Jean-Paul Sagadou é padre em Burkina Faso e jornalista do grupo de imprensa católica Bayard Afrique, em Abidjan e Ouagadougou. Questionado sobre o possível retorno da ala conservadora da Igreja ao poder, depois de 12 anos do pontificado reformista do papa Francisco, ele ressaltou que o argentino iniciou um caminho das reformas. "Eu gostaria que continuássemos nesse sentido", disse, em entrevista à RFI. "Francisco ouviu a base, semeou os grãos de uma reforma profunda da Igreja, e espero que possamos continuar essa missão", disse.

Em dezembro 2023 quando o papa Francisco autorizou a benção de casais homossexuais, surgiram vozes dissonantes dentro da Igreja, especialmente entre os cardeais africanos, que enviaram uma mensagem de protesto à Roma.

"Talvez tenha havido uma incompreensão de alguns, mas é preciso levar em consideração que a trajetória histórica dos povos não é a mesma, as referências culturais são diferentes", analisa Jean-Paul Sagadou. "Porém, acredito que é possível viver em comunhão, mesmo com as nossas diferenças. Acredito ser possível pensar globalmente e agir localmente. Acho que a África pode se alinhar ao resto do mundo, mesmo nessa questão sensível da moral", completa.

Para Jean-Paul Sagadou, a preocupação não deveria ser geográfica ou temporal. "Não penso que seja uma questão de tempo. É claro que os africanos ficariam contentes de ter um papa africano, mas eles ficarão igualmente felizes se for um papa de outra cor, de outro continente", disse à RFI. "A questão principal para a Igreja na África e no mundo é como responderemos aos desafios que se apresentam hoje, como podemos contribuir em termos de imaginário, de espiritualidade, de teologia", pergunta. "A Igreja africana continua aberta, disponível àquilo que for decidido para o resto do mundo", acrescenta. "Podemos pensar em ter um papa asiático ou de qualquer outra região do mundo. Não devemos focar numa questão geográfica, mas espiritual", completa.

"Figura de consenso"

Para o vaticanista italiano Marco Politi, após um pontificado marcado por profundas divisões na Igreja Católica, o próximo papa deverá ser uma figura de consenso, capaz de "recompor" as diferentes correntes, conforme antecipou em entrevista à AFP.