Dandismo negro em destaque: tudo sobre o Met Gala 2025, o evento mais prestigioso do mundo da moda

Em uma variação poética da exposição, os organizadores estabeleceram como código de vestimenta o tema "Tailored for You" (Sob medida para você, em tradução livre), permitindo que os convidados expressem seu estilo pessoal. Espera-se que muitos looks reinterpretem o traje formal, com roupas de alfaiataria (brincando com a ideia de tailoring), com muitos ternos baseados no estilo zoot, como era conhecida a moda adotada principalmente pelos músicos de jazz nos anos 1940, com calças largas e paletós mais compridos, ou então a extravagância dos "sapeurs", como são chamados os adeptos - principalmente do Congo - que gastam somas astronômicas em roupas de marcas célebres.

Quem participa do Met Gala?

Aos poucos, as famílias endinheiradas do Upper East Side foram sendo substituídas por celebridades do cinema, do esporte, da música - a cantora brasileira Anitta já participou mais de uma vez -, mas principalmente da moda. Anna Wintour mobilizar os estilistas, que sobem as escadarias do museu acompanhados de modelos ou outras celebridades, em um exercício de superlativos que vem se intensificando. A cada ano os vestidos são mais amplos, as caldas são mais longas e os adornos de cabeça, em função do tema, são mais impressionantes. Basta lembrar da verdadeira performance de Lady Gaga, em 2019, que desfilou quatro trajes diferentes diante dos olhos fascinados dos fotógrafos. Ou ainda os diferentes looks de Zendaya, Kim Kardashian, ou Rihanna, que competem a cada ano pelos holofotes. Perto delas, o vestido transparente usado por Cher, que escandalizou no Met Gala de 1974, até parece amador.

Há quem critique esse movimento, acusando o evento de ter se tornado um circo, no qual os participantes buscam apenas atrair a atenção dos fotógrafos para viralizar em seguida nas redes sociais. Mas há quem defenda o Met Gala como uma espécie de laboratório, no qual os estilistas mostram o que sabem fazer de melhor.

Além disso, por trás dessa operação de comunicação, muito dinheiro está envolvido, o que não deve se subestimar diante do temor atual do declínio econômico dos Estados Unidos na era Trump. Para participar do evento, cada "convidado" tem que comprar um ingresso ou reservar uma mesa, cujos preços explodiram. Se em 2022 a entrada custava US$ 30 mil, na edição de 2024 cada participante desembolsou US$ 75 mil. Sem contar aqueles que preferem reservar uma mesa, pagando US$ 350 mil. Valores que, quase sempre, são pagos por marcas, grupos de luxo ou outros patrocinadores, que "convidam" as celebridades que, em troca, desfilam com suas roupas e joias. Este ano, já se espera arrecadar mais de US$ 30 milhões.

O que acontece durante evento?

A cada edição o Met Gala conta com padrinhos famosos, que acolhem os convidados ao lado de Anna Wintour. Este ano os escolhidos foram o ator Colman Domingo, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o rapper A$AP Rocky, o cantor e diretor artístico da marca Louis Vuitton, Pharrell Williams, e o jogador de basquete LeBron James, que assume o papel de presidente honorário.