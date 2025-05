EUA atacam Iêmen após mísseis atingirem área do aeroporto de Tel Aviv, afirmam rebeldes houthis

De acordo com um fotógrafo da AFP, o míssil caiu em uma área arborizada ao lado de uma rampa de acesso aos estacionamentos do Terminal 3. Segundo as autoridades israelenses, seis pessoas ficaram levemente feridas. Após uma investigação, o Exército israelense disse que não houve "nenhuma falha de detecção e interceptação", mas um "problema técnico com o interceptador".

Os Estados Unidos, principal apoiador de Israel, intensificaram seus ataques aos houthis desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro, para forçá-los a parar de atirar nos navios. De acordo com o Pentágono, cerca de mil alvos rebeldes foram atingidos desde o dia 15 de março, deixando vários combatentes e líderes mortos.

Solidariedade aos palestinos

Os houthis, que alegam ser solidários aos palestinos, reivindicaram a responsabilidade por dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel, a mais de 1.800 km de distância, desde o início da guerra entre o país e o Hamas em Gaza, em 7 de outubro. Quase todos os tiros foram interceptados pelo Exército israelense.

O grupo rebelde também realizou ataques a navios potencialmente ligados a Israel no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, ao largo do Iêmen, duas rotas importantes para o comércio marítimo.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu represálias contra os rebeldes iemenitas. Israel realizou vários ataques nos últimos meses contra alvos estratégicos dos houthis no Iêmen. "Os ataques houthis vêm do Irã. Israel responderá no momento e no lugar certo", acrescentou o chefe do governo.