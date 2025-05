Igreja já teve uma papisa? Conheça lenda de Joana e saiba como mulheres foram banidas do clero

Em 2013, Francisco nomeou a primeira mulher para um cargo de conselheira no Banco do Vaticano (IOR), um sinal claro de sua vontade de abrir mais espaços de influência para as mulheres. Em 2016, o Papa nomeou a primeira mulher para um cargo de liderança como parte do Comitê para o Conselho de Economia e criou uma comissão para estudar a possibilidade de abrir o diaconado permanente às mulheres.

Embora, até hoje, não tenha ocorrido nenhuma mudança formal, a comissão foi vista como um passo importante para discutir a possibilidade das mulheres desempenharem papéis ministeriais mais amplos dentro da Igreja.

Francisco fez ainda de Barbara Jatta a primeira mulher diretora dos Museus do Vaticano em 2016. Em 2021, ele nomeou a irmã Nathalie Becquart como co-secretária do Sínodo dos Bispos, que prepara as principais cúpulas dos bispos católicos do mundo a cada poucos anos. Em 2022, Francisco nomeou a irmã Alessandra Smerilli como a segunda funcionária do escritório de desenvolvimento do Vaticano, que lida com questões de paz e justiça.

No Sínodo sobre a Amazônia (2019), Francisco destacou a importância de as mulheres terem um papel mais visível e atuante nas decisões da Igreja sobre o futuro da região.

(Com agências)