Israel expande ofensiva para 'conquistar' Gaza em projeto baseado na 'Riviera' de Trump

Os jovens Dan e Ben, 30 anos, não têm a mesma opinião.

"Acho que todo mundo conhece em Israel pelo menos uma ou duas pessoas que morreram ou ficaram feridas na guerra. Não confiamos neste governo, mas tememos por nossa vida, então temos que confiar em alguns dos seus membros".

Para o Fórum de Famílias de Reféns, o novo plano do governo israelense "sacrifica" os israelenses detidos no enclave.

Segundo um comunicado divulgado pela associação, o plano merece o nome de "plano Smotrich-Netanyahu" porque "sacrifica reféns", em referência à influência do ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich, no governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Esta manhã, o governo admite que está escolhendo o território em vez de reféns, contrariando a vontade de mais de 70% da população", acrescentou o texto.

Novos ataques

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira a morte de 19 pessoas em vários ataques israelenses no norte do território palestino, segundo um porta-voz do serviço de resgate.