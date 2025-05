Conclave: arcebispo brasileiro surge em lista de favoritos para novo papa

Entre os franceses participantes do conclave de 2025, os mais cotados são o cardeal Jean-Marc Aveline, de Marselha, um defensor ferrenho do acolhimento de migrantes e do diálogo inter-religioso, dois pontos que compartilhava com o papa Francisco, e François-Xavier Bustillo, bispo de Ajaccio.

Entretanto, no domingo (4), o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, um dos sete cardeais brasileiros que irão participar do conclave, disse, em Roma, que "o próximo papa não será uma xerox do papa Francisco". Ou seja: um perfil como o do cardeal de Marselha pode estar descartado.

A França terá vários representantes no conclave, mas com menos chances de serem escolhidos - Christophe Pierre, núncio apostólico nos Estados Unidos, Philippe Barbarin, ex-arcebispo de Lyon, Dominique Mamberti, uma espécie de ministro da Justiça no Vaticano; o cardeal Jean-Pierre Ricard, Paulo Poupart, um prelado de alto escalão na Cúria Romana, e André Vingt-Trois, ex-arcebispo de Paris.