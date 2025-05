ONU prepara reestruturação histórica diante de crise orçamentária e cortes radicais em financiamento

A revelação gerou preocupação entre os funcionários das Nações Unidas, de Nova York a Genebra, onde 500 servidores chegaram a protestar na quinta-feira, 1º de maio, feriado no continente europeu tradicionalmente dedicado à luta pelos direitos dos trabalhadores.

Caso todas as medidas sejam aprovadas pelos 193 países membros da instituição, dezenas de agências da ONU serão reorganizadas em quatro grandes áreas: paz e segurança, ajuda humanitária, desenvolvimento sustentável e direitos humanos.

Entre as propostas está a unificação das operações do Programa Mundial de Alimentos, da Unicef, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Alto Comissariado para Refugiados em uma única agência.

Ameaça direta à estabilidade da organização

O documento também alerta para a queda nas contribuições financeiras dos países membros, apontando esse fator como ameaça direta à estabilidade da organização. A administração do presidente Donald Trump, por exemplo, planeja cortar toda a contribuição dos Estados Unidos, o que representa cerca de 25% do orçamento total da ONU.

Enquanto o volume de trabalho aumenta ? com o Conselho de Segurança ampliando o número de missões ?, os recursos estão cada vez mais escassos. "Estamos muito preocupados", afirmou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, em entrevista coletiva.