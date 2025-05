'Ser francês é algo que se merece': nova circular endurece critérios para naturalização de estrangeiros na França

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, apresentou nesta segunda-feira (5) uma nova circular, assumida pelo governo francês como uma "ruptura", que tem como objetivo endurecer os critérios de naturalização de estrangeiros. Os requerentes terão que provar, de forma ainda mais rigorosa, que respeitam as leis, dominam o idioma e estão inseridos no mercado de trabalho.

"Esta circular representa uma ruptura, mas não com as nossas leis", declarou Bruno Retailleau durante visita a uma delegacia de polícia de Créteil, ao sul de Paris.

"Ser francês é algo que deve ser merecido, e precisamos ser muito exigentes", acrescentou. "A nacionalidade e a cidadania francesas devem se basear não apenas na ascendência, mas principalmente em um sentimento de pertencimento."