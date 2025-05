Trump anuncia que vai pagar mil dólares a imigrantes clandestinos que decidirem deixar os EUA

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (5) que vai pagar imigrantes em situação irregular para que deixem voluntariamente os Estados Unidos e retornem aos seus países de origem.

Segundo um comunicado do Departamento de Segurança Interna (DHS), o plano prevê o custeio do transporte e o pagamento de uma quantia de US$ 1.000, liberada após a chegada ao país de destino.

"Quando se está ilegalmente nos Estados Unidos, a saída voluntária é a melhor forma ? mais segura e mais econômica ? de deixar o país sem correr o risco de ser preso", declarou a secretária do DHS, Kristi Noem, no comunicado.