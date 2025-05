UE e França anunciam pacote de mais de € 500 milhões para atrair cientistas estrangeiros

A iniciativa foi criticada pelos sindicatos franceses de ensino superior e pesquisa, que a qualificaram de "chocante e até mesmo indecente". Eles denunciam o "subfinanciamento crônico" do setor, os "agrupamentos forçados" de instituições, mas também "os ataques à liberdade acadêmica".

Para Didier Samuel, diretor do Inserm (Instituto de Pesquisas Médicas da França), "há um reinvestimento na pesquisa" nos últimos anos, mas "ainda não preenchemos essa lacuna". "Devemos manter" essa dinâmica e "ampliá-la", disse em entrevista à rádio francesa Franceinfo. O objetivo, disse, é tornar a França e a Europa mais atraente. Os salários e os recursos dedicados à pesquisa no continente e no país são muito inferiores em comparação aos EUA.

A União Europeia já recebe "25% dos pesquisadores do mundo" e "cada euro investido hoje através do programa Horizonte Europa gerará € 11 em ganhos de PIB até 2045", disse a comissária europeia de Pesquisa, Ekaterina Zaharieva, na abertura da conferência.

Painéis

O evento também incluiu dois painéis para discutir meios de lutar contra a dependência europeia em termos de pesquisa, a liberdade acadêmica e a contribuição em termos globais.

O fim de muitas parcerias com os americanos "pode ter consequências em nossa segurança, particularmente em termos de monitoramento da saúde, e em grandes programas de cooperação", como os relacionados ao clima, de acordo com o Eliseu. Já os bancos de dados, muitos deles internacionais, podem ser ameaçados por decisões do governo americano.