'Trump romeno' vence primeiro turno e preocupa União Europeia

A Romênia voltou às urnas neste domingo, 4, seis meses após a anulação da eleição presidencial no país, por alegações de fraude na campanha e suspeita de interferência russa. Desta vez, o populista George Simion, conquistou cerca de 40% dos votos, ficando abaixo dos 50% necessários para evitar um segundo turno, que acontece no próximo dia 18. A disputa será entre Simion e o prefeito de Bucareste, Nicusor Dan. A guinada em direção à extrema-direita na Romênia preocupa a União Europeia.

O novo rosto da extrema-direita na Romênia, George Simion, é um fã incondicional do presidente americano, Donald Trump. Aos 38 anos, é líder do partido ultranacionalista Aliança para a União dos Romenos (AUR), que fundou em 2019 e hoje é a segunda maior força no Parlamento da Romênia.

Candidato favorito nas pesquisas de opinião, George Simion recusa o rótulo de extrema direita e se apoia na rejeição das elites e das figuras tradicionais da classe política do país, dominada por liberais e socialistas.