Aeroportos fecham na Rússia após ataques ucranianos às vésperas da visita de Lula e outros 28 líderes

O Kremlin anunciou na terça-feira (6) que 29 líderes estrangeiros, incluindo o presidente chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, são esperados em Moscou na sexta-feira (9) para as comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista. Na noite de segunda para terça-feira, a Ucrânia lançou mais de uma centena de drones sobre o território russo, visando especialmente Moscou e interrompendo temporariamente o funcionamento de cerca de uma dezena de aeroportos russos.

Três dias antes da comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista, Moscou confirmou a presença do brasileiro Lula e outros 28 líderes internacionais para os festejos, marcados para o dia 9 de maio. Na sexta-feira, as autoridades russas planejaram um desfile em grande escala na Praça Vermelha para marcar o 80º aniversário da vitória de 1945.

"Esperamos que 29 líderes estrangeiros participem do desfile do Dia da Vitória", disse Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do presidente russo Vladimir Putin. "Formações (militares) de 13 países marcharão (...), incluindo a China", acrescentou ele, depois de Kiev afirmar que consideraria qualquer participação estrangeira no desfile como 'apoio ao Estado agressor'.