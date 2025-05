Caçador que matou ursa é condenado na França; defensores de animais celebram julgamento

Um caçador que matou uma ursa acompanhada de seus filhotes nos Pireneus franceses, em 2021, foi condenado, nesta terça-feira (6), a quatro meses de prisão com suspensão condicional da pena, uma decisão bem recebida por grupos de proteção aos animais. Os outros 15 caçadores que participaram da caçada ilegal em uma reserva perto de Seix, no sudoeste da França, foram multados e tiveram suas licenças revogadas.

O incidente aconteceu em uma área onde a caça é proibida, a Reserva Estadual de Mont-Valier, de acordo com a promotoria. Todos os réus terão de pagar coletivamente mais de € 60 mil (cerca de R$ 388 mil) em danos às associações ambientais que se juntaram ao processo como partes civis. A sentença imposta ao atirador, de 81 anos, responsável pela morte da ursa Caramelles, está de acordo com as exigências da promotoria, feitas em 19 de março.

Fanny Campagne, advogada de 14 dos 16 caçadores que pediram absolvição, questionou "a legalidade da criação da reserva" onde ocorreu o incidente de caça e denunciou "a falta de sinalização da proibição" da atividade. Ela não comentou sobre um possível recurso. Os caçadores deixaram o tribunal sem fazer nenhuma declaração.