Hamas faz apelo ao mundo para pressionar Israel a acabar com "guerra da fome"

O Hamas declarou na terça-feira (6) que as negociações para uma trégua em Gaza não tinham mais interesse nesta fase e apelou ao mundo para pressionar Israel para fazer cessar "a guerra da fome", no dia seguinte ao anúncio por Israel de um plano de "conquista" do território palestino. A comunidade internacional criticou o plano israelense.

"Não há sentido em iniciar negociações, nem em examinar novas propostas de cessar-fogo enquanto se continuam a guerra da fome e a guerra de extermínio na Faixa de Gaza", declarou à AFP Bassem Naïm, um membro do gabinete político do movimento islâmico palestino. "O mundo deve pressionar o governo Netanyahu para pôr fim aos crimes da fome, da sede e aos assassinatos" em Gaza, acrescentou ele.

As declarações surgem no dia seguinte ao anúncio pelo governo israelense de uma nova campanha militar que prevê a "conquista" da Faixa de Gaza e um deslocamento massivo da sua população para dentro do território. "A operação inclui um ataque de grande escala" e "o deslocamento da maioria da população da Faixa de Gaza" para fora das zonas de combate, declarou na segunda-feira o general de brigada Effi Defrin, porta-voz do exército.