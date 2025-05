Líderes europeus reagem à nomeação de Friedrich Merz como novo chanceler da Alemanha em 2° turno histórico

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, parabenizou o novo chanceler conservador alemão ao reforçar que a cooperação entre seus países, as principais potências industriais da UE, é "fundamental" para "relançar a competitividade" da Europa. "A Alemanha e a Itália, as duas maiores economias industriais da Europa, podem fazer a diferença no aumento da competitividade, especialmente no setor automotivo", disse Meloni em um comunicado.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen disse que espera trabalhar com Merz em prol de uma "Europa forte". Ursula von der Leyen descreveu o novo líder como um "conhecedor da Europa". "Juntos, trabalharemos por uma Europa forte e mais competitiva", disse ela na rede social X.

O presidente do Conselho do bloco, o português Antonio Costa, saudou o alemão: "Estou ansioso para trabalharmos juntos em uma ambiciosa agenda europeia comum".

Segundo o site oficial da União Europeia, o PIB do bloco forma uma das maiores economias do mundo. "A Alemanha detém a maior parte, seguida da França e da Itália. Os serviços representam 72% do PIB da UE e a indústria quase toda a porcentagem restante", informam os dados oficiais. O PIB da UE chega a € 17 bilhões (cerca de US$ 19,2 bi).

Leia tambémSombra do declínio econômico alemão paira sobre vizinhos europeus

"Liderança alemã"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também foi um dos líderes que "parabenizou", na terça-feira, o novo chanceler alemão Friedrich Merz por sua eleição e disse esperar ver "mais liderança alemã" no Velho Continente e nas relações com os Estados Unidos, "quando o futuro da Europa está em jogo".