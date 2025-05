Romênia: EUA e UE devem observar de perto 2° turno de eleição presidencial após reviravolta política

A Romênia ganhou importância estratégica desde a invasão russa da Ucrânia, país com o qual faz fronteira.

Catalin Predoiu, de 56 anos, ministro do Interior, assumiu o cargo de primeiro-ministro interino e vai administrar o governo ao lado dos atuais ministros. Ele, que já foi ministro da Justiça, também foi chefe de governo interino em 2012 e é o atual presidente interino do Partido Liberal (PNL). Na segunda-feira, Predoiu declarou à imprensa que os liberais "têm ministros empossados no governo, que cumprirão com suas funções".

"Sempre que os mandatos estiverem em vigor, o PNL cumprirá com seu dever", afirmou.

Nova eleição acompanhada de perto

No primeiro turno de domingo, Simion, líder do partido nacionalista AUR, recebeu quase 41% dos votos, o dobro do prefeito pró-UE de Bucareste, Nicusor Dan, um candidato independente.