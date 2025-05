'Tinha uma COP no meio do caminho': pesquisadores já apontam impactos da COP 30 para Belém

A analogia com o poema do Carlos Drummond de Andrade "No Meio do Caminho", foi feita por conta da "ideia de legado" que ele contém. "A ideia do 'nunca nos esqueceremos é uma coisa que remete ao legado, uma fórmula discursiva muito recorrente, característica dos megaeventos. Em nome do legado, tudo se faz", ressalta.

No entanto, segundo Olga Castreghini, o legado não existe de forma "apriorística" e só em alguns anos será possível avaliar a permanência e pertinência das obras.

Por isso, a COP foi colocada no meio do nosso caminho, para o bem e para o mal. Eu acho que tem oportunidades e tem muitos desafios em relação a isso. Por isso que a gente fez esse, né? Essa reflexão sobre o meio do caminho

Apesar de tudo, e ao contrário do que defendeu Ailton Krenak em recente entrevista à RFI, professora Olga Lucia Castreghini de Freitas é favorável à realização da COP 30 em Belém.

A maioria dos participantes da Conferência do Clima nunca esteve na Amazônia. Para a pesquisadora, "estar em Belém será uma oportunidade de entender o modo de vida das pessoas. Vai ser importante para tomar um choque de realidade do que é a Amazônia brasileira e não olhar só de fora, sem se envolver nesse bioma, que é fantástico".

Resumindo, "a COP foi colocada no meio do nosso caminho para o bem e para o mal".