Vaticano finaliza preparativos para o início do conclave

No Vaticano, estão terminando os preparativos para o conclave que começa nesta quarta-feira (7). Os 133 cardeais que elegerão o próximo papa começam a se instalar, nesta terça-feira (6), na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde permanecerão isolados do mundo até a escolha do sucessor do papa Francisco.

Na segunda-feira (5), foram instaladas as cortinas vermelhas que ornamentam as janelas da varanda central da Basílica de São Pedro, onde o sucessor de Francisco irá aparecer após o anúncio em latim Habemus Papam. Já terminaram as adaptações dentro da Capela Sistina, onde ocorrerão as votações. Foram colocadas uma rampa e uma proteção do pavimento, coberta com carpete bege, além de longas mesas forradas com tecido vermelho drapeado na vertical, cobertas por toalhas bege, e cadeiras para acomodar os cardeais durante o conclave.

As duas estufas estão prontas para queimar as cédulas com substâncias químicas que provocarão a fumaça preta, indicando que o pontífice ainda não foi eleito, ou branca sinal da eleição de um novo papa. A famosa chaminé, conectada às duas estufas dentro da capela, que é o ponto de saída da aguardada fumaça, também foi instalada por bombeiros.