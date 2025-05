Abalada por sucesso de remédios contra obesidade, Vigilantes do Peso entra com pedido de falência

A WeightWatchers (WW), conhecida no Brasil como Vigilantes do Peso, empresa especializada em emagrecimento, entrou com pedido de falência na terça-feira (6). Os problemas financeiros da empresa são anunciados em meio ao sucesso dos novos remédios para combater a obesidade como Ozempic e Mounjaro.

"A WeightWatchers está tomando medidas estratégicas para eliminar US$ 1,15 bilhão em dívidas e fortalecer sua posição financeira para crescimento e lucratividade a longo prazo", disse a empresa americana em um comunicado.

A WW informou que pretende continuar operando enquanto sua dívida é reestruturada.