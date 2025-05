Após ser eleito em segunda rodada de votação na Alemanha, chanceler alemão visita Paris e Varsóvia

Menos de 24 horas depois de ser eleito novo chanceler alemão, Friedrich Merz visita Paris e Varsóvia nesta quarta-feira (7). Enquanto isso, começa o debate interno sobre a estabilidade do novo governo, depois de Merz só ter conseguido se eleger numa segunda rodada de votação no parlamento, algo inédito na Alemanha do pós-guerra.

Marcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim

Já é uma tradição que a primeira viagem do novo chefe de governo alemão seja para a França. Em Paris, Merz está sendo recebido nesta quarta-feira (07/05) pelo presidente francês, Emmanuel Macron. E o próprio Macron já adiantou os principais temas do encontro entre os dois ao felicitar no dia anterior o novo governante alemão. O presidente francês deu os parabéns a Merz nas mídias sociais, em francês e alemão, afirmando que quer, com Merz, "tornar o motor franco-alemão e a consciência franco-alemã mais fortes do que nunca". E completou: "Cabe a nós acelerarmos a nossa agenda europeia para a soberania, a segurança e a competitividade. Para os franceses, para os alemães e para todos os europeus".