Argentina agradece EUA por resgate de venezuelanos em embaixada sob custódia do Brasil

"Queremos estender um agradecimento especial ao secretário de Estado, Marco Rubio, pela sua liderança e pelo seu compromisso pessoal nessa operação", continua o texto.

Golpe na reputação do regime

O regime de Nicolás Maduro tentou apresentar a libertação dos asilados como um acordo entre as partes, no qual Maduro concedeu salvo-condutos após uma negociação. No entanto, tanto a Casa Rosada quanto a Casa Branca deixam claro que se tratou de uma operação militar de extração em pleno solo venezuelano.

O governo argentino citou os termos "operação de extração" e o governo dos Estados Unidos abordou o assunto como "um resgate de reféns".

"Os Estados Unidos celebram o resgate bem-sucedido de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Após uma operação precisa, todos os reféns estão agora em segurança em solo americano", publicou nas redes sociais o secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio.

"O regime ilegítimo de Maduro minou as instituições da Venezuela, violou os direitos humanos e colocou em risco nossa segurança regional. Estendemos nossa gratidão a todo o pessoal envolvido nesta operação e aos nossos parceiros que ajudaram a garantir a libertação segura desses heróis venezuelanos", agradeceu Rubio.