Ataques aéreos entre Índia e Paquistão deixam mortos e feridos, em nova escalada entre as potências nucleares

"Vivemos com medo de confrontos. Quando o nosso exército indiano interveio à 1h da manhã, fomos tomados pelo terror. Barulhos ensurdecedores de foguetes nos acordaram. Olhando as mídias sociais, entendemos que o exército atacou finalmente o Paquistão. Depois disso, ficamos em casa. O tiroteio era intenso dos dois lados, só ouvíamos explosões por toda a parte a parte, sem coragem de sair. De manhã, notamos os danos na nossa área. Em cada aldeia, pelo menos duas ou três casas foram queimadas e veículos foram danificados pelo fogo de retaliação do Paquistão. Nunca havíamos visto isso em nossas vidas. Agora teremos que conviver com esse medo da guerra. Meu pai morreu em 2003 por um bombardeio semelhante vindo do Paquistão".