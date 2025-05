Quem rompe silêncio é excomungado: 15 coisas que você não sabia do conclave

Para cada rodada de votação, cada cardeal recebe uma cédula retangular cujas dimensões exatas são 14 x 12 cm, para que possa ser dobrada em duas. Na parte superior está escrita em latim a frase "Eligiìo in Summum Pontificem" ("Eu elejo como Sumo Pontífice") e a metade inferior é usada para escrever o nome da pessoa a ser eleita. O uso de cédulas para a eleição do papa acontece pela primeira vez na eleição de Inocêncio III, em 1198.

Latim, a língua do conclave

Embora muitos cardeais conheçam pouco ou nem falem latim, a língua antiga continua em uso no Vaticano. Língua da liturgia por excelência, o latim é utilizado também nos documentos impressos pela tipografia do Vaticano. Assim, a lista de contagem de votos é, por exemplo, encerrada com esta fórmula: "Menis Maii- Anno MMXXV" ("Mês de maio de 2025").

Nem haveria conclave sem as suas fórmulas que ficaram para a posteridade: "Extra omnes!" ("Fora, todos!") pronunciado pelo mestre das celebrações litúrgicas antes de fechar as portas da Capela Sistina e, claro, o famoso "Habemus Papam" que é dito da sacada da Basílica de São Pedro, pouco antes de o mundo descobrir o rosto do novo eleito.

O nome do papa

A escolha do nome de um papa funciona como a sua carteira de identidade: mostra suas raízes e uma direção. Assim, Bento XVI, durante sua primeira audiência geral em 27 de abril de 2005, explicou que sua escolha era uma homenagem ao seu predecessor Bento XV, que guiou a Igreja no período conturbado da Primeira Guerra Mundial, mas também uma homenagem a São Bento, padroeiro da Europa. Francisco, por sua vez, escolheu seu sobrenome em homenagem ao santo de Assis.