Macron recebe presidente sírio em Paris e pede fim de violência inter-religiosa no país

Massacres que deixaram 1.700 mortos, a maioria alauítas, no oeste do país em março, em confrontos com drusos, e abusos documentados por ONGs levantaram dúvidas sobre a capacidade das autoridades de controlar os combatentes extremistas a elas afiliados.

Antes desta visita, a presidência francesa disse que não se tratava de "ingenuidade", e garantiu que conhecia "o passado" de certos líderes sírios e exigiu que não houvesse "complacência" com "movimentos terroristas". O Palácio do Eliseu também mencionou a "preocupação particularmente forte" da França em "ver o ressurgimento de confrontos interreligiosos".

Na quarta-feira, a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, argumentou que iniciar um diálogo com Ahmed al-Sharaa era "parte de nossa responsabilidade" e "no interesse da França e da União Europeia". No entanto, este diálogo "não é um endosso deste governo", garantiu.

(Com AFP)