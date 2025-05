Missa no Vaticano marca início do ritual para escolha do novo papa

A partir das 15h, hora local, 10h pelo horário de Brasília, na Cidade do Vaticano serão bloqueados os sinais telefônicos, internet e outros para garantir que as informações sobre o escrutínio não vazem e manter o segredo absoluto.

As 16h15, 11h15 no horário de Brasília, o ritual segue com procissão dos 133 cardeais eleitores da Capela Paulina até a Capela Sistina, onde farão o juramento de votar o melhor pastor para a Igreja Católica com ajuda do Espírito Santo.

Seguindo um rito tradicional da Idade Média, o mestre de Celebrações Litúrgicas pronuncia a frase "extra omnes" (todos fora), o que faz com que aqueles que não participam da eleição deixem a sala. As portas são então fechadas, garantindo que os cardeais fiquem isolados de qualquer influência externa.

A tão aguardada fumaça deve ocorrer por volta das 19h, 14h pelo horário de Brasília. Se for branca é sinal que o papa foi eleito. Se for preta, o conclave continua no dia seguinte. São necessários 89 para eleger um novo pontífice

Este é o maior conclave da história, se considerarmos o número de cardeais eleitores que podem votar porque tem menos de 80 anos. São 135 no total, mas dois cardeais avisaram que não poderiam vir ao Vaticano por motivos de saúde.