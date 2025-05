Tem até lactose: veja os produtos químicos que definem cor da fumaça do conclave

Segundo uma tradição relativamente recente, uma fumaça branca será emitida quando a Igreja Católica tiver um novo líder, ou uma fumaça preta enquanto o falecido papa Francisco não encontrar um sucessor. Mas qual é a composição química da fumaça que escapa da chaminé mais famosa do mundo, no teto da Capela Sistina? Muita gente desconhece, mas seus componentes foram evoluindo ao longo do tempo, para não causar nenhum tipo de confusão para a multidão que aguarda, ansiosa, em todo o planeta.

O Vaticano vive um momento de turbulência durante a sede vacante, como é conhecido o período entre a morte de um papa e a escolha de seu sucessor. Desde a morte de Francisco, logo após a Páscoa, em 21 de abril, os cardeais têm chegado a essa cidade-Estado. Após participarem do funeral, 133 deles — ou seja, aqueles com menos de 80 anos — se preparam para escolher o sucessor do papa argentino.

Vaticano revela composição química das fumaças

Em março de 2013, o porta-voz do Vaticano revelou a composição química das fumaças: a preta, espessa, é feita com perclorato de potássio, antraceno (derivado do alcatrão, eficaz para produzir fuligem) e enxofre; a branca, mais volátil, com clorato de potássio, lactose e resina de pinho (colofônia).