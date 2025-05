Em Moscou, Xi Jinping concorda com Putin em críticas contra Trump, mas evita falar da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, recebe o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira (8), em uma visita de três dias para comemorar a vitória sobre a Alemanha nazista. Putin e Xi demonstram seu entendimento no Kremlin, inclusive com críticas sobre o projeto de defesa antimísseis, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto Kiev denuncia que a trégua na guerra na Ucrânia, proposta pelo próprio Putin, foi violada.

Vladimir Putin e Xi Jinping demonstraram seu entendimento em Moscou, na véspera das comemorações russas que marcam a vitória sobre a Alemanha nazista - tradicionalmente realizadas na Rússia no dia 9 de maio. No Kremlin, ao fim das reuniões, Vladimir Putin qualificou as discussões como "muito produtivas". Já Xi Jinping saudou as negociações como "profundas, cordiais e frutíferas", congratulando-se com o fato de ter "chegado a um acordo sobre muitas questões" com o líder russo.

De acordo com Vladimir Putin, vários assuntos foram discutidos, incluindo "política, segurança e relações econômicas", mas "ainda não" o conflito na Ucrânia, segundo destaque do site de notícias FranceInfo.