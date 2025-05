Em Roma, freiras defendem papel mais significativo das mulheres na Igreja

Enquanto o conclave para escolha do novo papa foi aberto na quarta-feira (7), composto por 133 cardeais eleitores homens, líderes religiosas também se reuniram em Roma no congresso da União Internacional das Superioras Gerais. Embora o papa Francisco tenha iniciado uma mudança importante ao nomear mulheres para cargos de destaque, não é certo que seu sucessor siga esse legado.

Nicolas Rocca, enviado especial da RFI a Roma

Longe das câmeras e do brilho de uma reunião sob a cúpula da Capela Sistina, cerca de 900 freiras, fundamentais para o funcionamento da Igreja Católica, se reuniram no hotel Ergife, em Roma. Assim como no conclave, elas vieram de cerca de 75 países. Como a irmã Marie-Antoinette Saadé, do Líbano: "As mulheres religiosas estão realmente em todos os lugares no Líbano. Elas são como anjos, atuando em hospitais, na educação ou no setor social."