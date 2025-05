EUA e Reino Unido firmam acordo histórico que inaugura nova fase no comércio internacional

Reino Unido sinaliza maior abertura

Após o Brexit, o Reino Unido tem buscado se reposicionar no cenário global. Como parte do novo pacto, o país reduzirá sua tarifa média de importação de 5,1% para 1,8%. Já os EUA manterão uma média de 10%, refletindo uma abordagem mais prudente, embora aberta a acordos pontuais.

Especialistas projetam um impacto positivo de até 0,3% no PIB britânico ao longo dos próximos três anos, com estímulos ao emprego e ao investimento externo. Para os Estados Unidos, o acordo representa mais ganhos estratégicos e políticos do que econômicos, fortalecendo sua posição em negociações futuras com outros parceiros.

Simbolismo histórico e reposicionamento político

A assinatura do pacto no dia 8 de maio ? Dia da Vitória na Europa ? não passou despercebida. O gesto remete à aliança entre as nações durante a Segunda Guerra Mundial e reforça a narrativa de valores democráticos compartilhados.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o acordo "coloca o Reino Unido no centro de uma nova arquitetura comercial baseada em confiança e estabilidade". Já o presidente Donald Trump classificou a assinatura como "um grande dia para o livre comércio com aliados confiáveis" e indicou que pactos semelhantes estão sendo negociados com Japão, Índia e Canadá.