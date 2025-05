Fumaça branca no Vaticano; Igreja Católica tem novo papa

A fumaça branca no Vaticano indica que os cardeais reunidos na Capela Sistina chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (8), sobre quem será o próximo líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos do mundo.

Milhares de fiéis e curiosos irromperam em aplausos e gritos no Vaticano ao ver a tão esperada fumaça branca, acompanhada por diversas badaladas dos sinos da Basílica de São Pedro.

Todos os olhos estão agora voltados para a sacada da maior igreja do mundo para descobrir a identidade do 267º pontífice e sucessor de Francisco, o primeiro papa latino-americano.