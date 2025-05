Múmia de 5 mil anos revela que mulher tinha papel extremamente importante em sociedade antiga

Papel das mulheres transmitido para outras sociedades

Para a arqueóloga, o papel das mulheres foi muito importante desde a civilização Caral, e esse conhecimento foi transmitido para outras sociedades em diferentes períodos.

Ruth Shady apontou que o interessante dessa descoberta são as relações interculturais entre o litoral, as montanhas e a floresta amazônica. "Nos centros urbanos, onde trabalhamos, não encontramos muros nem armas. Portanto, até agora interpretamos que a civilização Caral promoveu relações mutuamente benéficas com outros estados por meio do compartilhamento e não por meio de ações violentas ou militares", concluiu.

Era uma cultura que estava em harmonia com a natureza e, claro, com os seres humanos. "Eles compartilhavam uma grande diversidade de culturas e línguas que se desenvolveram em todas as partes da região que hoje é o país Peru. Isso é necessário para que nós reflitamos sobre como vivemos no passado, como estamos vivendo no presente e quais as mudanças que precisamos fazer para viver melhor no futuro", finalizou a arqueóloga Ruth Shady.

(com informações da AFP)