'Que encoraje os migrantes': como autoridades repercutiram a chegada de Leão 14

"Um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao papa Leão XIV e a todos os católicos na França e em todo o mundo, estendo uma mensagem de fraternidade. Neste dia 8 de maio, que este novo pontificado seja de paz e esperança", brindou.

Novo papa fala em espanhol em sua primeira fala oficial

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saudou a eleição de um papa americano com profundos laços com a América Latina, dizendo esperar que o novo pontífice defenda os imigrantes latino-americanos em seu país natal, os Estados Unidos.

"Ele é mais do que um americano", escreveu o presidente de esquerda no X, referindo-se em particular aos anos que Leão XIV passou no Peru. "Espero que ele seja o grande líder dos povos migrantes do mundo e que encoraje nossos irmãos migrantes latino-americanos, que hoje são humilhados nos Estados Unidos", acrescentou.

Ao dirigir aos fiéis após sua eleição na sacada da Basílica de São Pedro, em Roma, o novo papa disse a frase: "Que a paz esteja com todos vocês", em italiano durante sua primeira bênção na Basílica.

Mas ele também falou brevemente em espanhol para enviar uma saudação aos fiéis do Peru, onde ele passou a maior parte de sua carreira como missionário, antes de se tornar cardeal em 2023, indicando seu carinho pelo povo latino-americano.