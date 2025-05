Nomeado cardeal por papa Francisco, Robert Francis Prevost torna-se o 1º papa dos EUA da história

O novo papa foi eleito no segundo dia da votação, que se esperava ser muito aberta, principalmente devido ao número recorde de cardeais presentes.

O novo pontífice recebeu uma maioria de dois terços, ou seja, pelo menos 89 votos, a favor de seu nome. Mas, devido ao sigilo absoluto que envolve o conclave, os detalhes da votação não são conhecidos.

O americano Robert Francis Prevost é um homem de escuta e síntese, classificado como moderado, que conhece tanto o terreno quanto o funcionamento interno do Vaticano. Um bispo "não deve ser um pequeno príncipe sentado em seu reino, ele deve estar próximo das pessoas a quem serve e caminhar com elas, sofrer com elas", disse ele ao site Vatican News em 2024.

Ele deu poucas entrevistas e raramente fala em público.

Nascido em Chicago, Dom Prevost passou um total de duas décadas no Peru, onde realizou um trabalho missionário e se tornou Arcebispo-Bispo Emérito de Chiclayo, no norte do país.

(RFI com AFP)