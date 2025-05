Para Putin e Zelensky, memória da Segunda Guerra Mundial continua sendo uma arma política

Em junho de 1941, a Wehrmacht penetrou na Galícia, no oeste da Ucrânia. Nesse berço histórico do nacionalismo ucraniano, o líder nacionalista Stepan Bandera aproveitou a libertação da dominação soviética para proclamar um estado ucraniano independente. Ele decidiu colaborar com o Reich. Cerca de 20 mil ucranianos se juntaram à divisão SS "Galicia" para lutar contra a URSS. Embora o sulfuroso Bandera tenha caído rapidamente em desgraça com os nazistas, o Kremlin agora está feliz em explorar as ambiguidades do poder ucraniano em relação a essa figura controversa.

Na Ucrânia, o trabalho de memória ainda está incompleto

A figura de Stepan Bandera, já em voga antes da guerra, foi exaltada por toda uma parte da população ucraniana desde a invasão russa. Esse ícone ultranacionalista já havia sido elevado à categoria de herói nacional em 2010 pelo presidente Viktor Yushchenko. Volodymyr Zelensky, por sua vez, nunca condenou claramente as ações dessa figura polêmica. Por fim, e esse é um ponto no qual a propaganda russa tem dado grande ênfase, o exército ucraniano inclui entre seus regimentos o batalhão Azov, fundado em 2014 por militantes de extrema direita. Embora as autoridades ucranianas afirmem que a milícia foi despolitizada antes de ser integrada ao exército regular, alguns de seus membros ainda exibem tatuagens neonazistas.

Isso significa que o atual estado ucraniano é nazista? Não, longe disso. O partido nacionalista, herdeiro de Bandera, obteve apenas 1,6% dos votos na última eleição presidencial. A extrema direita está completamente ausente do Parlamento ucraniano. Para combater o discurso russo, Volodymyr Zelensky não hesitou em destacar suas origens judaicas, sobre as quais permaneceu discreto até a eclosão da guerra. Por fim, do ponto de vista histórico, o Kremlin deliberadamente deixa de mencionar que 5 milhões de ucranianos lutaram no Exército Vermelho contra o Reich, um milhão deles morreram.

Na Rússia, a história de uma luta perpétua contra o nazismo

No entanto, Vladimir Putin ainda estabelece regularmente paralelos entre os combates atuais e os da Grande Guerra Patriótica travada contra a Alemanha nazista de 1941 a 1945. "A lembrança desse conflito é extremamente viva na memória russa, seja em nível familiar, local ou nacional", explica Olivier Wieviorka. E por um bom motivo: 23 milhões de soviéticos morreram.