Paris está em festa após vitória do PSG contra o Arsenal e classificação para a final da Liga dos Campeões

Paris está em festa com a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2025. Na noite desta quarta-feira (7), a equipe francesa venceu os ingleses do Arsenal por 2 a 1 e avançou para a segunda decisão de sua história na competição. A vitória fez a torcida ferver no estádio Parque dos Príncipes, palco do jogo de volta, e a comemoração ganhou as ruas da capital.

Com vantagem de 1 a 0 no confronto, devido à vitória no primeiro jogo, em Londres, o Paris Saint-Germain dependia apenas de um empate para se classificar.

O time abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com o meia Fabián Ruiz. Os donos da casa ampliaram na metade da etapa final com o lateral-direito Hakimi. Apenas 4 minutos depois, aos 30, o Arsenal descontou com o atacante Saka, mas a reação dos ingleses parou por aí. O apito final do árbitro trouxe alívio e euforia, fazendo explodir elenco e torcida no estádio.