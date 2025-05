Segunda Guerra Mundial: Por que nem todos os países europeus comemoram o 8 de maio?

Em Reims, cidade histórica no desfecho da guerra na Europa, as celebrações já começaram e contaram com a presença da ministra responsável pela Memória e pelos Veteranos, Patricia Mirallès. Foi numa escola secundária desta cidade, que fica a quase 150 quilômetros de Paris, no nordeste da França, onde o general americano Dwight Eisenhower montou seu quartel-general.

O primeiro ato de rendição foi assinado às 2h41 de 7 de maio de 1945 pelo general Alfred Jodl dentro da instituição militar. Furioso com a rendição em território controlado pelos americanos, o líder soviético Joseph Stalin exigiu uma segunda assinatura, datada de 8 de maio de 1945.

Aí entra o detalhe do fuso horário. No momento desta assinatura, documentada às 23h01 em Berlim, era exatamente 1h01 da madrugada em Moscou. É por isso que os russos celebram o "Dia da Vitória" em 9 de maio.

Festividades variam de datas

Em outras nações da Europa, as datas de celebração da vitória dos Aliados na II Guerra Mundial variam, pois nem todos os territórios foram libertados ao mesmo tempo.