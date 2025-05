Uma Igreja em transformação escolhe o novo papa

Os jornais franceses desta quinta-feira (8) abordam o conclave para escolher o sucessor do papa Francisco, no Vaticano, analisando os desafios para chegar a um consenso em uma Igreja em transformação.

O Le Monde traz a notícia, segundo "diversas fontes", sobre a fragilidade da saúde do cardeal italiano Pietro Parolim, um dos fortes candidatos ao cargo de Sumo Pontífice. De acordo com o texto, "uma doença repentina devido à pressão alta" levou a intervenção por parte de uma equipe médica, poucas horas antes de os cardeais ficarem reclusos na capela Sistina. Porém, a informação foi desmentida pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. No entanto, o caso demonstra as inúmeras variáveis presentes numa eleição que, como descreve o diário francês, "mistura a dimensão espiritual, a preocupação com o futuro da Igreja e manobras nos bastidores, reais ou imaginárias".

O jornal Le Figaro também investiga "os mistérios a portas fechadas" no Vaticano. O diário destaca que a eleição é um desafio físico para os 133 cardeais participantes, entre eles muitos septuagenários, "cujo cansaço é visível em seus rostos", considerando que há vários dias participam de eventos no Vaticano, desde a morte de Francisco. Porém, eles poderão contar com a ajuda do Espírito Santo, invocado na homilia do cardeal Battista Re, na missa que antecedeu o conclave.