Violência sexual: quase 19% de mulheres e 15 % de homens no mundo foram vítimas na infância

Nos Estados Unidos, a proporção é de 27,5% para mulheres e 16,1% para homens. No Reino Unido, a violência atinge 24,4% das mulheres e 16,5% dos homens.

Os autores do estudo afirmam que a verdadeira extensão da violência sexual contra crianças está provavelmente subestimada. O relatório ressalta também a escassez de dados disponíveis e as dificuldades de mensuração desses ataques.

Problema de saúde pública

O relatório aponta que esta é uma questão crucial para a saúde pública e direitos humanos, pois esta violência tem "consequências graves a longo prazo para as pessoas envolvidas". Essas vítimas têm "riscos aumentados de transtornos depressivos graves, ansiedade, uso de substâncias viciantes e problemas de saúde a longo prazo". O documento lembra que as vítimas terão "desenvolvimento individual limitado, com redução no nível educacional e no sucesso econômico".

Os pesquisadores acreditam que "proteger as crianças da violência e mitigar seus efeitos cumulativos na saúde ao longo da vida é um imperativo moral".