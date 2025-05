Visita de Lula a Putin reforça o grupo Brics e não incomoda Trump, avaliam especialistas

A analista internacional cita tanto a relação econômica entre os dois países, com destaque para a área de fertilizantes e agrotóxicos, como também a questão geopolítica internacional. E avalia que o ambiente pode se acomodar com a movimentação de novos e antigos protagonistas. "Países europeus ainda veem o Putin com muita desconfiança. Mas hoje, por exemplo, os Estados Unidos negociam com a Rússia. Então, eu acho que as coisas retomam uma certa normalidade em termos de política internacional baseada em interesses", avalia Pecequilo.

A avaliação do professor de Relações Internacionais da UERJ, William Gonçalves, é de que essa aproximação de Lula e Putin não incomoda diretamente os Estados Unidos.

"Eu não vejo que haja uma preocupação dos Estados Unidos de Trump com a relação Brasil-Rússia. Ele está muito mais preocupado com a relação Brasil-China. Isso sim porque ele próprio diz com todas as letras que a China invadiu a América Latina."

Por outro lado, a obsessão de Trump com a China tem reflexos no Brics e na ideia de uma nova conjuntura global, não mais centrada nos Estados Unidos e na Europa. "O grande inimigo dos Estados Unidos, aquilo que ameaça e apequena o país norte-americano, é a China, sem dúvidas. E eu digo que também é o Brics, que incomoda como bloco, e que reúne os grandes países da periferia, os cinco fundadores e mais aqueles produtores de petróleo, por último a Indonésia. Incomoda, principalmente, quando o Brics fala em desdolarização da economia internacional", aponta Gonçalves.

"Curiosamente, Trump procura manter uma boa relação com a Rússia e com o presidente Vladimir Putin. Muita gente atribui isso a negócios particulares de Trump; alguns atribuem ao racismo e outros, mais ligados à questão da geopolítica, consideram que essa aproximação é uma forma de Trump tentar separar a Rússia da China. Esses dois países, eu chamo de vértice do Brics", explicou William Gonçalves.

A professora Cristina Pecequilo disse que essa nova investida de Trump mexe com o jogo, mas não tem força para anular o Brics. "Com Trump se aproximando mais da Rússia, o que acontece é justamente uma valorização maior das relações Estados Unidos-Rússia do que essencialmente do papel do Brasil. Mas, para a Rússia e para o Brasil, o Brics é muito importante e isso não vai mudar", afirmou Cristina Pecequilo.