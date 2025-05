Após assistir desfile militar em Moscou, Lula defende 'parceria estratégica' entre Brasil e Rússia

Do lado russo, Vladimir Putin declarou que Moscou e Brasília "conseguiram trabalhar muito para fortalecer as relações" entre os dois países nos últimos anos.

O presidente brasileiro também reiterou suas críticas às políticas econômicas do presidente norte-americano Donald Trump. O chefe da Casa Branca impôs tarifas de 10% sobre todas as importações, mas suspendeu os impostos mais altos a dezenas de países, excluindo a China até o momento.

A decisão de taxar o comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, "joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países", disse Lula a Putin.

Rússia tenta se mostrar menos isolada

Moscou tenta aprofundar laços com países além das potências ocidentais desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022. E o Brasil, que ocupa atualmente a presidência do Brics, grupo formado também por Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros membros recentemente admitidos, pode ter um peso nessa equação. As alianças de Moscou com Brasília, ou ainda com Pequim e Nova Delhi, são vistas como um elemento de defesa contra os Estados Unidos e a Otan.

Essa vontade russa de se mostrar menos isolada foi visível durante as celebrações desta sexta-feira. Na televisão local, por exemplo, os apresentadores martelavam o fato de que o desfile na praça Vermelha contava com a presença de líderes internacionais de peso.