Em sua primeira missa, novo papa lamenta declínio da fé "em favor do dinheiro"

O papa Leão XIV lamentou nesta sexta-feira (9) o declínio da fé em favor do "dinheiro", do "poder ou do prazer", na primeira missa de seu pontificado. O primeiro pontífice americano, de 69 anos, foi eleito nesta quinta-feira (8) após dois dias de conclave.

Durante a homilia na capela Sistina, o papa denunciou que "ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos em que em vez dela se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer".

A igreja deve ser "a arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo", acrescentou Leão XIV.