EUA e Irã avançam para quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano

Os Estados Unidos e o Irã realizarão uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã no domingo (11), em Omã, pouco antes da visita de Donald Trump ao Oriente Médio. O republicano é esperado na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos entre os dias 13 e 16 de maio. A diplomacia iraniana confirmou nesta sexta-feira (9) que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viaja para a Arábia Saudita e o Catar neste sábado (10).

Em um vídeo transmitido pela mídia local, Araghchi afirmou que as discussões com os EUA estão progredindo. "Nossos amigos de Omã sugeriram domingo como data e nós concordamos", disse ele. "As negociações estão progredindo e, naturalmente, quanto mais avançamos, mais consultas e revisões precisamos, e mais tempo as delegações levam para considerar as questões levantadas", observou o ministro.

De acordo com a declaração publicada no site do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Araghchi viajará primeiro para Riad para "se encontrar e discutir com altos funcionários sauditas" e depois para Doha "para participar da Conferência de Diálogo Irã-Mundo Árabe".