França, Reino Unido e outros países europeus apoiam pausa de 30 dias na guerra da Ucrânia feita por Trump

Se esse cessar-fogo "não for respeitado, sanções deverão ser impostas", acrescentou Støre, destacando que se trata de "uma abordagem coordenada que está sendo adotada atualmente pelos Estados Unidos, pelos europeus e pela Ucrânia".

O presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou nesta sexta-feira (9) o "apelo claro por um cessar-fogo incondicional de 30 dias" lançado pelo presidente americano Donald Trump. Ele enfatizou que "todos devemos trabalhar para isso sem demora, sem pretensões ou táticas de protelação".

O líder francês diz ter falado diversas vezes durante a noite com o presidente americano sobre o assunto. "A Ucrânia já concordou com esse cessar-fogo há quase dois meses. Agora espero que a Rússia faça o mesmo", continuou Emmanuel Macron em uma mensagem publicada no X.

"Caso contrário, estaremos prontos para reagir com firmeza, com todos os europeus e em estreita concertação com os Estados Unidos", alertou.

Je me suis entretenu cette nuit à plusieurs reprises avec le Président Trump.



Je salue son appel très clair à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, à l'instar de nos partenaires britanniques et nordiques ce matin.



Nous devons tous œuvrer... ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

Na quinta-feira (8), em uma mensagem na sua rede Truth Social, o presidente Donald Trump lançou um novo apelo para um cessar-fogo incondicional de 30 dias, enfatizando que a Rússia e a Ucrânia deverão ser responsabilizadas pelo não cumprimento desta trégua.